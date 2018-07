Esporte Goleiro croata prevê Rússia ofensiva por jogar em casa: 'Eles que nos ataquem' Danijel Subasic elogiou a seleção anfitriã do Mundial em entrevista coletiva nesta terça-feira (3)

Fundamental para a classificação da Croácia às quartas de final da Copa do Mundo, Danijel Subasic elogiou a próxima adversária da equipe croata no Mundial, a Rússia, em partida que vai acontecer às 15 horas (de Brasília) deste sábado, em Sochi. O goleiro entende que a seleção anfitriã deverá tomar a iniciativa no duelo por jogar com a torcida a favor neste confronto q...