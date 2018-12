Esporte Goleira Kleane perde luta contra leucemia Luto

Foi fora das 4 linhas que a goleira do Aliança, Kleane Alves, de 20 anos, disputou sua última batalha. Após ser diagnosticada com leucemia mielóide aguda, no começo do ano, a atleta tocantinense, que no ano passado chegou a ser convocada para a seleção brasileira sub-20, teve de interromper seus sonhos e os treinamentos para começar o tratamento contra a doença. A bus...