Esporte Goleador quer descanso após duas artilharias no Goianão Autor de 18 gols em duas divisões em 2018, atacante alcança feito individual pela 7ª vez, a 4ª seguida

Goiás é, há anos, a casa do atacante Nonato, que aumentou sua lista pessoal de feitos na história do futebol local. Artilheiro das duas principais divisões do Campeonato Goiano na temporada, por Aparecidense (1ª) e Goianésia (2ª), o jogador natural de Viseu, no interior do Pará, celebra sua quarta artilharia consecutiva, mas não pensa em parar. O apetite, segundo ele, é ...