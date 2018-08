Esporte Goleada sobre rival encerra crise colorada Vila Nova demonstra personalidade em momento turbulento, atropela o Goiás e volta a encostar no G4

Foi uma semana tensa, conturbada, agitada, polêmica, difícil no Vila Nova. Ela terminou diferente, neste sábado, com vitória de 3 a 0 sobre o principal rival, o Goiás, no Estádio Serra Dourada. A semana que se iniciará hoje será com sorriso largo, brilho nos olhos, peito aberto. No lado esmeraldino, sensação de ressaca, pois o time não conseguiu se impor sobre o rival. ...