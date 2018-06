Esporte Goleada sobre Arábia Saudita empolga torcedores da Rússia em Goiânia Torcedores acreditam em vaga nas oitavas de final

A desconfiança sobre a seleção da Rússia era grande, mas qualquer pensamento de derrota foi por água abaixo 12 minutos após o início da Copa do Mundo, com o jogo entre o país anfitrião e a Arábia Saudita. O gol do meia Gazinsky, o primeiro da goleada por 5 a 0, foi motivo de muita festa, nesta quinta-feira (14), no Estádio Luzhniki, e de celebração com sorrisos, abraç...