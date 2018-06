Esporte Goleada russa, gesto obsceno e estrela brilhando: confira o Resumão do POPULAR do dia 1 da Copa Primeiro dia de jogos na Rússia teve goleada inesperada dos donos da casa sobre a Arábia Saudita em Moscou

один, два, три, четыре e пять. Não entendeu nada? Um, dois, três, quatro e cinco, em russo. No único jogo do primeiro dia da Copa, os anfitriões da Copa do Mundo de 2018 abriram a competição com uma surpreendente goleada por 5 a 0 diante da Arábia Saudita, para um público de mais de 78 mil pessoas no estádio Luzhniki, em Moscou, nesta quinta-feira (14). Mas, antes do p...