Esporte Golaço da Sérvia, zebra mexicana e estreia do Brasil: o dia 4 da Copa no resumão do POPULAR Acordou cedo no domingão para curtir a Copa do Mundo? Valeu a pena!

Valeu demais esperar o primeiro domingo de Copa do Mundo. A seleção brasileira enfim estreou, mas o resultado não foi o esperado. Pior para os atuais campeões do Mundo, a Alemanha encontrou uma zebra mexicana em Moscou e provou que as seleções favoritas terão muitas dificuldades no Mundial 2018. Se você ainda está lamentando o empate do Brasil com a Suíça ou celebrando a...