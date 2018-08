Esporte Gol tira Corinthians da competição A exemplo do que havia acontecido em eliminações anteriores, como em 2015, 2016 e 2017, o time mostrou descontrole emocional e teve uma expulsão

Mais uma vez, o Corinthians vai ter de digerir uma eliminação dentro de casa. O time venceu o Colo-Colo por 2 a 1 nesta quarta-feira, devolveu a derrota que havia sofrido no Chile (1 a 0), mas foi eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores por ter permitido um gol do rival em casa. O time do técnico Osmar Loss ficou a um gol da vaga. Nos últimos três anos, ...