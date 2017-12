Gol marcado fora de casa deixa de ter peso especial

O formato da competição foi mantido, mas uma diferença sensível será novidade na Copa do Brasil de 2018. O gol fora de casa não será mais adotado como critério de desempate. Ou seja, aquele gol anotado na casa do adversário não terá peso especial em nenhuma fase do torneio.Na temporada 2017, essa regra só foi aplicada na final da competição entre Flamengo e Cruzeiro. “Esse t...