Esporte Gol e falta na medida: como Matheus encara a concorrência no Atlético Ainda sem Jorginho, Dragão conta com novo camisa 10 para bater Goianésia na estreia, no Accioly

O jogo de abertura do Atlético no Campeonato Goiano serviu para o meia-atacante Matheus se lançar na concorrência pela camisa 10 ou por vaga mais à frente no time rubro-negro. Uma das dúvidas, na estreia do Dragão no Estadual, seria quanto ao rendimento do jogador de 25 anos, na manhã quente e abafada, neste domingo (20), no Estádio Antônio Accioly. O jovem respondeu...