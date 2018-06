Esporte Gol contra a Alemanha causa “terremoto artificial” na Cidade do México O abalo, segundo a rede de monitoramento sísmico do México, foi originado de maneira artificial causado, provavelmente, por “saltos massivos”

