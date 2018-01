Goianos vão à 2ª fase da Copa SP, que terá um duelo estadual

A 1ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior terminou nesta terça-feira (9) para os quatro clubes goianos. E, com 100% de aproveitamento na última rodada, o quarteto de goianos - Atlético, Goiás, Vila Nova e Trindade - fez bonito e garantiu vaga à 2ª fase. Nela, está previsto o confronto inédito entre dois times goianos: Goiás (1º lugar do Grupo 29) x Trindade (2º lugar do Grupo 30). O dia do jogo não foi definido pela organização, mas o local deve ser Guarulhos (SP). Os dois times reeditarão a final do Goianão Sub-19 de 2017, na qual o alviverde foi campeão.

Este encontro se tornou possível após a virada do Goiás sobre o Flamengo (SP), por 2 a 1, nesta terça-feira (9), em Guarulhos. Rafael Barbosa e Thalles fizeram os gols da vitória do alviverde, enquanto Ian fez o gol do time local. O Goiás fecha a 1ª fase com 7 pontos. Liderou o Grupo 29 e voltou a passar de fase, diferente do ano passado.

Mas a melhor campanha de um time goiano, na 1ª fase, foi do Vila Nova. O Tigrinho bateu o Ituano por 3 a 0, em Itu, garantindo o 1º lugar no Grupo 16, com 3 vitórias e 100% de aproveitamento. Os gols do Vila foram de Anderson Chub (2 gols) e Philipe (1 gol). O adversário do Vila, na outra fase, será o Primavera (SP).

À noite, fechando a participação goiana na fase inicial, o Atlético confirmou a boa fase dos clubes locais e goleou o Tupã (SP), na casa do adversário, por 5 a 2. O Dragão, assim como Goiás e Vila Nova, fechou a 1ª fase à frente da sua chave - ficou em 1º lugar no Grupo 5 com 7 pontos. Na goleada atleticana, o destaque foi Cristyan, autor de três gols. A vitória rubro-negra teve, ainda, gols de Pablo e Alisson (1 gol de cada um).

O Dragão decidirá a vaga, na 2ª fase, contra o Boavista (RJ), que ficou em 2º no Grupo 6. Assim, o time rubro-negro se classificou à 2ª etapa pelo 2º ano seguido.

Na próxima fase, os confrontos serão disputados em um único jogo - se houver empate, a vaga será definida nos pênaltis.