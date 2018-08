Esporte Goianos tem a chance de largar em casa Competidores de Goiás aproveitam ambiente caseiro antes de iniciar a prova

Pela 16ª vez na história, o Rally dos Sertões terá largada em Goiânia. A cidade é a que mais abrigou o evento inicial da competição e se tornou a “casa” dos Sertões. A capital é também parte importante das carreiras de dez competidores goianos que terão mais um desafio no automobilismo off-road e vão disputar a 26ª edição do rali, que partirá da cidade no domingo, no ...