Goianos têm baixo valor de marcas entre clubes brasileiros

As três principais equipes do futebol goiano, Atlético, Goiás e Vila Nova, possuem, em conjunto, marcas avaliadas em R$ 79,6 milhões, de acordo com a consultoria BDO Brazil. A quantia tem impacto pequeno - é só 0,77% - considerando o valor total das 40 equipes brasileiras avaliadas no estudo: R$ 10,26 bilhões.Os goianos ainda têm muito a evoluir em relação a outros eixo...