Esporte Goianos iniciam semana com ânimos diferentes

As delegações de Atlético e Vila Nova voltaram de São Paulo no mesmo voo. Os rubro-negros com 3 pontos e os colorados com o gosto amargo da primeira derrota na Série B. Ao bater a Ponte Preta, o Dragão conseguiu sua primeira vitória fora de casa nesta Série B e chegou a 10 pontos, em 7º lugar está a dois pontos do G4. Volta a campo sexta-feira contra o Oeste, no Olímp...