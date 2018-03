Goianos ganham medalhas em torneio de tiro com arco em Dubai

Três atletas goianos encerraram a disputa do 4º Torneio Internacional Fazza de Tiro com Arco Paralímpico, em Dubai, com conquistas. Jane Karla Rodrigues e Andrey Muniz conquistaram o ouro na disputa por equipes do arco composto. Ela ainda foi campeã e ele, vice-campeão na competição individual.

Outro medalhista foi Hélcio Perillo, bronze na disputa do arco composto na categoria W1. Ao todos, os atletas goianos, que no Brasil representam o Goiás, conseguiram dois ouros, uma prata e um bronze. A competição durou cinco dias em Dubai.