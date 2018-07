Esporte Goianos estão em Minas Gerais para a disputa da Taça BH Sub-17 A competição conta com 40 clubes, divididos em 10 grupos

Começa nesta semana uma das principais competições de base do Brasil, a Taça BH Sub-17. A 34ª edição do torneio terá a participação de 40 clubes, divididos em 10 grupos de quatro times cada um, passam para a próxima fase os primeiros colocados e os seis melhores segundos. O estado de Goiás estará representado por seus principais times, além do esmeraldino, Atlético e...