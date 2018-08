Esporte Goianos entram em ação na Fase Central dos Jogos Universitários Brasileiros A competição dá três vagas em cada modalidade para a fase final, que será realizada em Maringá, no Paraná

Começou nesta segunda-feira (6) e segue até o próximo sábado (11), a fase Central dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que está ocorrendo em Brasília. No handebol feminino, a equipe Estácio de Sá/ Força Atlética será a representante goiana na modalidade e as meninas já estreiam nesta terça-feira (7), diante da UFV, de Minas Gerais. Para a técnica do tim...