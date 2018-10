Esporte Goianos disputam título em competição nacional de cheerleading Modalidade vem ganhando espaço e adeptos em todo o mundo

Pompons, roupas coloridas, coreografias e cambalhotas são as primeiras imagens que vêm à cabeça quando se menciona a palavra cheerleader (líder de torcida em tradução livre do inglês). Mas esse pensamento pode ser deixado para trás. O cheerleading é um esporte reconhecido pelo Comité Olímpico Internacional (COI). A modalidade vem crescendo e ganhando adeptos em to...