Esporte Goianos correm para cobrir possível desfalque na verba

Em 2018, o valor firmado no contrato pela Caixa Econômica Federal com Atlético, Goiás e Vila Nova foi de R$ 4 milhões para cada clube, segundo publicado no Diário Oficial da União. Com a incidência de impostos, cada clube recebeu cerca de R$2,5 milhões.Cerca de R$ 685 milhões foram aprovados para serem gastos pelo banco estatal com publicidade e patrocínios em 2018....