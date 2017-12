Goianos conhecem rivais na Copa do Brasil

Os goianos começaram a conhecer uma parte do caminho na Copa do Brasil 2018. Foi realizado nessa sexta-feira (15), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o sorteio das três primeiras fases da competição, que começa no dia 31 de janeiro.

A Aparecidense irá receber o Botafogo. Já os outros três goianos terão de viajar bastante. O Vila Nova terá que ir mais longe, o colorado irá enfrentar o São Raimundo, de Roraima. Já o Atlético vai até o Piauí, para jogar contra o Altos e o Goiás é o que vai jogar mais perto, o esmeraldino enfrenta o Sinop, no Mato Grosso.

Dos principais times do país, o Atlético/MG será o que terá que viajar para mais longe, o Galo irá enfrentar o xará Atlético do Acre. Já o Inter vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Boa Vista. O Fluminense terá a Caldense, de Minas Gerais pela frente e o São Paulo enfrenta o Madureira/RJ.

Confrontos dos Goianos:



São Raimundo/RR x Vila Nova

Altos/PI x Atletico

Sinop/MT x Goiás

Aparecidense x Botafogo/RJ

Duelo dos Grandes

Boa Vista-RJ x Internacional

Caldense-MG x Fluminense-RJ

Madureira-RJ x São Paulo

Atlético-AC x Atlético-MG