Esporte Goianos conhecem grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior Ao todo, 4 equipes goianas estarão presentes na competição: Atlético, Goiás, Trindade e Vila Nova

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quinta-feira (22) os grupos da 50ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao todo, serão 128 equipes, que serão distribuídas em 32 sedes pelo estado. Na competição, o estado de Goiás terá 4 representantes: Goiás, Vila Nova, Atlético e Trindade. O Atlético estará no Grupo 5, com sede em Osvaldo Cruz. Além do Dragão e do t...