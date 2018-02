Goianos conhecem adversários da estreia na Série B

Atualizada às 17h24 - 06/02/2018

Os goianos já sabem contra quem vão estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 13 de abril, uma sexta-feira. Campeão em 2016 e rebaixado em 2017, o Atlético pega Criciúma, em Goiânia. O Goiás, que disputa a Segundona pela terceira vez consecutiva, algo inédito em sua história, enfrenta o CSA, fora de casa. O Vila Nova, que brigou pelo acesso em 2017, joga contra o Avaí, em casa, na abertura da competição nacional.

O primeiro clássico goiano na Série B será na 4ª rodada, entre Goiás (mandante) e Vila Nova, em 1º, 4 ou 5 de maio.

A tabela foi divulgada durante o Conselho Técnico da competição, realizado nesta terça-feira (6), na sede da CBF, no Rio. Representaram os clubes goianos Ecival Martins (presidente do Vila Nova), Adson Batista (vice-presidente e diretor de futebol do Atlético) e Harlei Menezes (assessori especial da presidência do Goiás).

A Série B vai de 13 de abril a 24 de novembro. A competição, ao contrário da Série A, não terá paralisação durante a disputa da Copa do Mundo, entre 14 de junho e 15 de julho.

Veja a 1ª rodada da Série B:

Ponte Preta x Paysandu

Oeste x CRB

Brasil de Pelotas x São Bento

Figueirense x Juventude

Fortaleza x Guarani

Vila Nova x Avaí

Atlético-GO x Criciúma

CSA x Goiás

Londrina x Boa Esporte

Sampaio Corrêa x Coritiba

Confira abaixo a sequência de jogos dos três times goianos no 1° turno da Segundona. No 2° turno, os mandos de campo são invertidos.

Sequência de jogos do Atlético

Atlético x Criciúma

Coritiba x Atlético

Atlético x Guarani

CRB x Atlético

Atlético x Londrina

Ponte Preta x Atlético

Atlético x Oeste

Atlético x Goiás

Juventude x Atlético

Atlético x Figueirense

Vila Nova x Atlético

Sampaio Corrêa x Atlético

Atlético x Brasil

Atlético x Boa Esporte

Fortaleza x Atlético

Avaí x Atlético

Atlético x CSA

São Bento x Atlético

Atlético x Paysandu

Sequência de jogos do Goiás

CSA x Goiás

Goiás x Figueirense

São Bento x Goiás

Goiás x Vila Nova

Fortaleza x Goiás

Goiás x Guarani

Goiás x Boa Esporte

Atlético x Goiás

Ponte Preta x Goiás

Goiás x Paysandu

Londrina x Goiás

Goiás x Juventude

Goiás x CRB

Avaí x Goiás

Goiás x Criciúma

Sampaio Corrêa x Goiás

Goiás x Coritiba

Goiás x Oeste

Brasil de Pelotas x Goiás

Sequência de jogos do Vila Nova

Vila Nova x Avaí

CRB x Vila Nova

Vila Nova x Sampaio Corrêa

Goiás x Vila Nova

Vila Nova x Ponte Preta

Oeste x Vila Nova

Coritiba x Vila Nova

Vila Nova x CSA

Vila Nova x Fortaleza

Guarani x Vila Nova

Vila Nova x Atlético

Boa Esporte x Vila Nova

Juventude x Vila Nova

Vila Nova x Londrina

Paysandu x Vila Nova

Vila Nova x Brasil

Figueirense x Vila Nova

Criciúma x Vila Nova

Vila Nova x São Bento