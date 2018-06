Esporte Goiano Wilton Pereira Sampaio faz sua estreia na Copa do Mundo neste sábado (16) Um dos 13 árbitros de vídeo da competição, Wilton atuará como AVAR 1 na partida entre Croácia e Nigéria

O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio fará, neste sábado (16,) sua estreia no Mundial da Rússia. Convocado para ser um dos 13 árbitros de vídeo do torneio, Wilton ficará na função de AVAR 1 na partida entre Croácia e Nigéria. O AVAR 1 tem a função de se concentrar no ângulo principal e dar suporte ao árbitro de vídeo principal, além de deixá-lo informado sobre ...