Esporte Goiano vence concurso e terá frase em ônibus da seleção na Copa do Mundo Agora, Leonardo se prepara para ir à Rússia, onde assistirá os jogos da seleção brasileira

O torcedor Leonardo Bressan, de 37 anos, morador de Goiânia, venceu o concurso que escolheu a frase que vai ser colocada no ônibus da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O vencedor foi conhecido na manhã desta quinta-feira (24), e a frase é: “mais que cinco estrelas, 200 milhões de corações”. De acordo com Bressan, o lema foi criado em pou...