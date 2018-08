Esporte Goiano sobe no pódio no Brasileiro de Marcas

Em sua estreia no Campeonato Brasileiro de Marcas, o goiano Miro Cruz largou em 6º lugar e terminou a prova em 3º na etapa deste sábado, no autódromo de Goiânia. Neste domingo, o piloto volta buscando o pódio, mais uma vez. "A corrida foi de superação, especialmente pelo calor. Mas correr no Autódromo Internacional de Goiânia já é, para mim, um grande estímu...