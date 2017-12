Goiano se despede da São Silvestre com fantasia especial de 20 anos

É com uma fantasia que simboliza gratidão e embalado pelo sentimento, que dá o tom da despedida, que o goiano Lúcio Monteiro correrá pela última vez a São Silvestre, dia 31. Será a 20ª edição da carreira do dentista de 46 anos, corredor amador e apaixonado pela prova paulista de virada de ano.Um coração vermelho sobre a cabeça, com uma faixa semelhante a uma linha d...