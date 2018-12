Esporte Goiano representa Brasil em torneio de futebol digital na Romênia

O goiano Lucas Tabata será o representante brasileiro no Mundialito de Futebol Digital, que ocorre neste final de semana, em Bucareste, na Romênia. O atleta está entre os 16 melhores do mundo na plataforma X-Box, no jogo Fifa 19. Tabata garantiu a vaga após passar por uma seletiva nacional e outra sul-americana. Nesta última, o jogador venceu mais de 40 competidores....