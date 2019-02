Esporte Goiano que morou no Ninho falou com vítima antes de tragédia: 'Estamos em busca dos nossos sonhos' Meia Biro Biro, que atualmente está no sub-17 do Vila Nova, viveu nove meses no local que foi incendiado e trocou mensagens de celular com o goleiro Christian e com o lateral Jorge Eduardo, vítimas da tragédia

O goiano João Pedro, de 15 anos, que tem apelido de Biro Biro, morou nove meses no alojamento das categorias de base do Flamengo, no Ninho do Urubu, que foi incendiado na madrugada desta sexta-feira (8). O jogador, que atuou no rubro-negro nos anos de 2017 e 2018, atualmente está no sub-17 do Vila Nova, mas mantinha contato com colegas que fez no Rio de Janeiro....