Esporte Goiano ganha 'mãozada' de US$ 1 milhão na Copa do Mundo de pôquer, em Las Vegas Empresário Roberly Felício, de Anápolis, derrotou mais de 13 mil jogadores para conquistar título mundial no esporte da mente

O empresário goiano Roberly Felício entrou para a história do pôquer brasileiro na noite da última quinta-feira (7), em Las Vegas, nos Estados Unidos (EUA). Ao conquistar o evento número sete da World Series of Poker (WSOP), considerada a Copa do Mundo do esporte, disputada desde a década de 1970, ele entrou para o seleto rol de brasileiros campeões mundiais na série. A...