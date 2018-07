Esporte Goiano Douglas é emprestado pelo Barcelona para o Sivasspor, da Turquia Ao fim do empréstimo também é concluído o vínculo com o clube catalão; brasileiro se junta a Robinho na nova equipe

O Barcelona confirmou que chegou a um a um acordo para a transferência do lateral-direito goiano Douglas para o Sivasspor, da Turquia, por empréstimo de um ano. Contudo, ao fim do novo contrato também encerra o vínculo com o clube catalão. O atleta se juntará ao seu colega de equipe Robinho, que está no time desde janeiro deste ano, após sair do Atlético Mineiro. Como jogado...