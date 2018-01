Goiano defende cinturão no Bellator

A noite deste sábado será de apreensão e torcida para a família Lima, em Aparecida de Goiânia e Los Angeles, nos Estados Unidos. O filho mais velho do clã, Douglas, estará no cage, como é conhecido o local de lutas do Bellator, para enfrentar o canadense Rory MacDonald. O goiano, de 29 anos, defende o cinturão dos meio-médios (até 77 kg) da organização, uma das mais im...