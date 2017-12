Goiano é ouro e prata no Mundial Paralímpico de Natação

O goiano Ruiter Silva conquistou duas medalhas no Mundial Paralímpico de Natação, na Cidade do México. A delegação brasileira tem se destacado na competição e já tem cinco ouros nos primeiros dias de disputa, o que faz o País lidera o quadro de medalhas. Ruiter Silva está na equipe que venceu o revezamento 4x100m livre.

A equipe formada formada por Riuter, André Brasil, Phelipe Rodrigues e Daniel Dias terminou a prova com o tempo de 4min10s30. A prata ficou com a equipe italiana, que fechou a prova bem atrás, com 4min15s27 seguida da Argentina, que garantiu o bronze marcando tempo de 4min19s46.

Na noite desta segunda-feira (4), Ruiter ainda conquistou a medalha de prata nos 200m medley na categoria S9. A medalha foi muito celebrada por toda a equipe brasileira.

Na prova em que ganhou sua primeira medalha individual em um Mundial, Ruiter Silva só ganhou na última braçada, superando o espanhol Oscar Galisteo. Com o tempo de 2min27s08, ficou apenas 16 décimos à frente de Oscar. O ouro foi para o italiano Federico Morlacchi.

“A alegria é muito grande de conquistar uma medalha de prata em uma prova que não é minha especialidade, com este tempo, na Cidade do México, que tem altitude [2.250m acima do nível do mar]”, comemorou Ruiter.