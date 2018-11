Esporte Goiano é campeão de xadrez

O aluno Yago Labussiere, de 14 anos, que cursa o 9º ano D do Centro Educacional Omni, foi campeão do Xadrez convencional na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, principal competição estudantil do País, que está sendo realizada em Natal, até o dia 25. A competição, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), reúne modalidades individuais e coleti...