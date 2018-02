Goiana vence prova de Mountain Bike na Espanha

A ciclista goiana Raiza Goulão venceu no domingo (11) a Meditteranean Epic. A competição de Mountain Bike, por etapas, foi realizada entre os dias 8 e 11 de fevereiro, na região de Castelló, na Espanha, e marca a segunda vitória da atleta na temporada - ela já havia vencido a primeira etapa da Costa Blanca Bike Race, em janeiro.

A goiana dominou a competição, finalizando a 4ª e última etapa com três vitórias e mais de 15 minutos de vantagem sobre as adversárias. No geral, Raiza acumulou 13h12min, contra 13h28m da belga Alice Pirard, 2ª colocada. Natali Fischer, da Espanha, completou em 3º lugar com 13h33m.

“Foi minha segunda vitória do ano e mais 80 pontos no ranking mundial. Aproveitei o máximo para utilizar a competição também como um ‘treino forte’ para a Cape Epic, que um dos meus próximos desafios. Nos próximos dias vou competir em duas provas na Espanha, depois tenho Copa do Mundo, Cape Epic, além de torcer para ser convocadapara o Pan-Americano. Sigo com o pedal direito nesta temporada e estou muito feliz”, declarou Raiza.