Esporte Goiana é a única mulher a terminar Enduro da Independência Bárbara Neves, piloto goiana, completa o desafio e fatura título inédito

A goiana Bárbara Neves foi a única mulher a completar o 36º Enduro da Independência, que teve seu fim no sábado (8), depois de quatro dias de disputas e 650 quilometros percorridos. O cenário para a competição foi a região Sul de Minas Gerais e da Serra da Mantiqueira, entre as cidades de Lavras e Itajubá, em Minas Gerais. Foram 254 competidores no evento e a pi...