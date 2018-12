Esporte Goianésia goleia Monte Cristo em jogo-treino. Aparecidense perde amistoso

Em período de preparação para a 1ª Divisão do Campeonato Goiano, ao qual retorna após um ano na Divisão de Acesso, o Goianésia venceu a equipe do Monte Cristo por 6 a 0, em jogo-treino realizado no Estádio Valdeir de Oliveira, neste domingo (30). Os gols do Goianésia foram marcados por Diego Lira, Gil, Bruno Leite, Ayrton (2) e Guilherme. O técnico Edson Júnior mandou...