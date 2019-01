Esporte Goianésia bate o Grêmio Anápolis e celebra primeira vitória no Goianão Aryton marcou o único gol da partida. Goleiro Leandro salva o Azulão, após defesa de pênalti

A quarta-feira de futebol foi feliz para o Goianésia. Depois de um ano e noves sem mandar jogos da 1ª Divisão do Campeonato Goiano em casa, o Azulão do Vale reencontrou sua torcida no Valdeir José de Oliveira e venceu o Grêmio Anápolis pelo placar mínimo. O gol da partida foi marcado pelo atacante Ayrton, de pênalti. 818 pagantes acompanharam o primeiro triunfo da equipe c...