Esporte Goianésia atropela no 1º tempo e vence com maior goleada do Campeonato Goiano Azulão do Vale contou com meia Rodriguinho inspirado e venceu o Novo Horizonte por 4 a 1, no Valdeir José de Oliveira

O Goianésia precisou de um período para vencer o Novo Horizonte pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. Jogando em casa, o Azulão do Vale não tomou conhecimento do adversário e precisou de apenas do 1º tempo para garantir os três pontos: 4 a 0, todos os gols anotados na etapa inicial do duelo. William Kozlowski, Rodriguinho e Bruno Mota (duas vezes) marcaram os gols da ...