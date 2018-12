Esporte Goianésia apresenta elenco para a temporada 2019 O Azulão do Vale terá 41 dias de preparação até a estreia no Goianão, no dia 20, contra o Atlético

Com a intensão de fazer um Campeonato Goiano consistente, o Goianésia apresentou nesta segunda-feira (10) o elenco que irá disputar a competição. Quem irá comandar o time é Edson Júnior, velho conhecido do futebol goiano e que por último estava no Goiânia. O treinador terá 41 dias de preparação, até a estreia da equipe no estadual, dia 20 de janeiro, contra o Atlético, n...