Esporte Goianésia anuncia Rogério Mancini como novo treinador Com passagens por Atlético e Vila Nova, técnico assume a vaga deixada por Edson Júnior

Depois de aceitar o pedido de demissão do técnico Edson Júnior, que aceitou o convite da Aparecidense, o Goianésia anunciou a contratação do técnico Rogério Mancini. O último trabalho do profissional ocorreu em 2018, pela Aparecida, na 2ª Divisão do Campeonato Goiano. Rogério Mancini recebe o Goianésia com 7 pontos na atual edição do Goianão e dentro da faixa de class...