Esporte Goianésia anuncia contratação de Robston, ex-Vila Nova e Atlético Jogador é o primeiro reforço do Azulão do Vale para a Divisão de Acesso 2018

O volante Robston é o primeiro reforço do Goianésia visando a Divisão de Acesso 2018. O anúncio da contratação do experiente jogador foi realizado nesta quarta-feira (30) pela direção do Azulão do Vale. Robston, de 37 anos, possui longa carreira no futebol goiano, o Goianésia será sua 5ª equipe. O ex-jogador do Vila Nova, Goiânia, Anápolis e Atlético, estava atuando n...