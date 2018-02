Goianão: Regra que obriga relacionar jovens é pouco efetiva

O Vila Nova é, até agora, o clube que mais utilizou jogadores sub-22 neste Campeonato Goiano. A formação do elenco foi feita com contratações pontuais e o grupo foi reforçado com a garotada que subiu da base. Quatro jogadores sequer puderam disputar a tradicional Copa São Paulo de Juniores para integrarem o elenco profissional no Goianão. O Tigre já utilizou dez jogadores na...