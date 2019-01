Esporte Goianão 2019 tem perfil eclético no comando técnico Maior parte dos técnicos é de fora de Goiás, teve carreira como jogador e tem educação formal no currículo

O Campeonato Goiano, que começa no dia 19, testa a capacidade de resistência dos 12 técnicos que estão à frente dos clubes do torneio. No perfil dos treinadores que irão iniciar o Estadual, apenas dois técnicos nasceram em Goiás: o ex-goleiro Kiko Araújo (Iporá) e o Wladimir Araújo (Novo Horizonte). Os dois reconhecem a dificuldade de os profissionais locais terem ch...