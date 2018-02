Goianão 2018: Vila Nova x Rio Verde

Antes do duelo entre Vila Nova e Rio Verde, o colorado perdeu três titulares por causa de uma virose, o que atrapalhou o rendimento da equipe. Mas, dentro do Serra Dourada, o Tigre foi melhor e teve chances de vencer, mas, graças a um vacilo da zaga, a partida terminou empatada por 1 a 1. Alisson Brand marcou para os donos da casa e Saulo empatou a partida.

O primeiro tempo foi sem grandes emoções e com as duas equipes sem inspiração. O Vila Nova teve a maior posse de bola, porém, com três desfalques (Maguinho, Diego Giaretta, Geovane), que tiveram virose antes do jogo, a equipe não conseguiu se encontrar. As melhores chances foram com Keké e Reis, que não acertaram na hora da finalização.

Na segunda etapa, o Vila Nova mostrou seu poder de fogo e, logo aos 2 minutos, Alisson Brand abriu o marcador no Serra Dourada, após cabeçada certeira. O colorado esteve melhor em praticamente todo o segundo tempo e teve boas chances de ampliar, mas, aos 26, em um lance polêmico, Brunão cometeu pênalti em Dinei. Na cobrança, o aniversariante do dia, Saulo, marcou para o Verdão do Sudoeste, decretando o empate.

Mesmo com o empate, o Vila Nova continua invicto e na liderança do Grupo B, agora com 17 pontos. O próximo desafio do Tigrão é na quinta-feira (22), contra o Joinville, pela Copa do Brasil. Já o Rio Verde permanece na lanterna do Grupo A, com 5 pontos. Na próxima rodada, o time do interior irá enfrentar o Grêmio Anápolis, no Mozart Veloso do Carmo, no domingo (25), às 16 horas.

Ficha Técnica: Vila Nova x Rio Verde

Local: Serra Dourada

Árbitro: Anderson Gonçalves

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Ygor Monteiro

Público: 1.495 pagantes

Renda:21.235,00

Vila Nova: Mateus Pasinato; Léo Rodrigues, Brunão, Alisson Brand, Rodrigo; Ryan, Dudu (João Pedro), Reis (Alaor); Mateus Anderson (Philippe), Ramon, Keké. Técnico: Hemerson Maria.

Rio Verde: Felipe Aleluia; Yan, Anderson, Hugo, Pirão; Piá, Jefferson (Marcelo Cabral), Cláudio (Bruno); Saulo (Matheus Alves), Klayton Maranhão, Dinei. Técnico: Gustavo Passos.



