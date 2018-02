Goianão 2018: Vila Nova x Goiás

Vila Nova e Goiás fizeram um clássico quente no final do 1º tempo e movimentado durante a etapa final. Os rivais, no entanto, ficaram no empate por 1 a 1, no segundo clássico entre as equipes no Campeonato Goiano. O jogo, que abriu o 2º turno do Goianão 2018, teve gols marcados por Ramon (Vila Nova) e David Duarte (Goiás).

Com o resultado, as equipes seguem nas pontas de seus respectivos grupos. Na chave A, o Goiás lidera com 13 pontos e no Grupo B, o Tigre (ainda invicto) aparece com 12 pontos. Ambos são líderes da classificação geral, tendo o time esmeraldino a vantagem de 1 ponto.

Pelo Goianão, as equipes voltam a campo no sábado (10) de carnaval. O Goiás recebe a Aparecidense, na Serrinha, às 16 horas. No mesmo dia, mas 30 minutos depois, o Vila Nova visita o Iporá, no Estádio Ferreirão.

Antes, Goiás e Vila Nova jogam pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (7), os rivais jogam fora de casa. O time esmeraldino visita o Sinop, às 21h30. O Vila Nova, por sua vez, joga contra o São Raimundo, às 22h30.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova: Mateus Pasinato; Maguinho, Brunão, Diego Giaretta, Anderson Luís (Léo Rodrigues); Geovane, Fagner e Dudu (Alaor); Mateus Anderson, Ramon (Philipe) e Reis. Técnico: Hemerson Maria

Goiás: Marcelo Rangel; Alex Silva, David Duarte, Eduardo Brock e Jefferson; João Afonso, Leo Sena e Giovanni; Maranhão (Michael), Júnior Viçosa (Lucão), Rafinha (Felipe Garcia). Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Estádio Olímpico. Árbitro: Bruno Rezende. Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Cristhian Passos. Público: 6.184 pagantes . Renda: R$ 109.290,00. Gols: Ramon, aos 41 minutos e David Duarte aos 45’ do 1º tempo.

