Goianão 2018: Vila Nova x Atlético

O Vila Nova continua imparável nos clássicos. Após vencer o Goiás no primeiro, o colorado enfrentou o Atlético, neste sábado (27), no Estádio Olímpico, e dominou praticamente toda a partida. No final, conseguiu mais uma vitória na competição, por 2 a 1. Mateus Anderson e Ramon marcaram para o Tigre. Lucas Rocha fez o gol atleticano.

A vitória deixa o Vila Nova isolado na liderança do Grupo B, com 8 pontos. O Tigre é, até o momento, o melhor time do Goianão. Já o Atlético continua no calvário em busca da primeira vitória. O rubro-negro é o lanterna do Grupo A, com 2 pontos.

Com o apoio da maioria do torcedor no Olímpico, o Vila Nova começou a partida dominando o Atlético e criando boas oportunidades. A pressão surtiu efeito aos 13 minutos, em um belo gol de Mateus Anderson. Mesmo à frente no placar, o colorado continuou mandando no jogo e teve chances de ampliar. O Atlético acordou apenas no final da etapa e, com um gol sem querer e impedido do zagueiro Lucas Rocha, empatou ainda no primeiro tempo.

A segunda etapa começou mais equilibrada. Mas, aos 6 minutos, após cruzamento de Maguinho, Ramon apareceu para voltar a deixar o Tigre na frente do placar. O Atlético, sem forças no setor de criação, pouco agrediu o gol de Mateus Pasinato e conseguia chegar apenas em bolas paradas. O Vila ainda assustou com Ramon, que acertou a trave de Kléver.

Ficha técnica: Vila Nova x Atlético

Local: Estádio Olímpico, Goiânia

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Alexandre Amaral

Público pagante: 3.813

Público presente: 5226

Renda: R$ 64.125,00

Vila Nova: Mateus Pasinato; Maguinho, Brunão, Diego Giaretta e Anderson Luís; Fagner (Heitor), Geovane e Dudu (Keké); Reis, Ramon e Mateus Anderson (Léo Rodrigues). Técnico: Hemerson Maria.

Atlético: Klever; Jonathan (Hugo Gomes), Lucas Rocha, William Alves e Bruno Santos; René Santos (Rodrigo); Diego Silva (Cristhyan), Valderrama, Tomas Bastos e Roger; Vinícius Tanque. Técnico: João Paulo Sanches

