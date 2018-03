Goianão 2018: Vila Nova x Aparecidense

No confronto dos líderes do Grupo B, deu Aparecidense. O Camaleão não tomou conhecimento do Vila Nova e, em pleno Serra Dourada, bateu o Tigre por 3 a 1, no complemento da 11ª rodada do Campeonato Goiano. Além da liderança da chave, a equipe de Aparecida de Goiânia tirou a invencibilidade do rival colorado na temporada, após 13 jogos sem derrotas.

Com o resultado, a Aparecidense assume a primeira colocação do Grupo B com 19 pontos. Um a mais que o Vila Nova, que também foi ultrapassado pelo Grêmio Anápolis. O time colorado só não saiu da zona de classificação neste domingo porque a Anapolina, 2ª colocada do Grupo A, tem um ponto a menos: 18 a 17. Confira todas as posições do Campeonato Goiano clicando aqui.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (15). O Vila Nova viaja até Itumbiara, onde encara o Gigante da Fronteira, às 19h30, no Estádio JK. A Aparecidense, às 20h30, no Anníbal Batista de Toledo, faz duelo direto pela liderança do Grupo B com o Grêmio Anápolis.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano: 11ª rodada

Jogo: Vila Nova 1x3 Aparecidense

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Wílton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Tiego dos Santos

Vila Nova: Mateus Pasinato; Maguinho, Alisson Brand (Ryan), Giaretta e Gastón Filgueira; Geovane, Léo Rodrigues e Dudu (Mateus Anderson); Reis, Keké e Ramon. Técnico: Hemerson Maria.

Aparecidense: Busatto; Everton, Thiago Carvalho, Mirita e Lusmar; Thiago Ulisses, Uenderson, Washington e Alex Henrique (Gilvan); Nonato (Gustavinho) e Gleidson (Clécio). Técnico: Márcio Azevedo.

Gols: Nonato, aos 13 minutos e Thiago Carvalho, aos 37 minutos (Aparecidense), Gastón, aos 49 minutos do 1º tempo (Vila Nova) e Alex Henrique, aos 6 minutos (Aparecidense).



Cartões Amarelos: Mateus Pasinato, Ramon, Ryan (Vila Nova) e Mirita (Aparecidense).

Público pagante: 1.829

Público total: 2.602

Renda: R$ 26.505,00

Confira como foi o duelo no Tempo Real do POPULAR: