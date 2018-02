Goianão 2018: Vila Nova x Anapolina

"Bola parada decide jogo". A velha máxima do futebol foi a tônica do duelo colorado entre Vila Nova e Anapolina, na noite desta quinta-feira (15), no Serra Dourada, em Goiânia. Uma cobrança de falta à lá Ronaldinho Gaúcho, por baixo da barreira, executada por Reis, aos 26 minutos do primeiro tempo, deu a vitória ao time da capital por 1 a 0.

A partida, que marcou a reabertura do maior palco do futebol goiano após passar por revitalização, não teve muitas chances criadas por ambas as equipes. O lance do único gol do jogo dividiu atenção apenas com um arremate colocado de Keké, que entrou no segundo tempo e acelerou o ataque vilanovense. O chute explodiu na trave de Rodrigo Calaça, que teve mais trabalho na noite do que Mateus Pasinato, arqueiro do Tigre.

Com o resultado, o Vila Nova disparou na liderança do grupo B do Estadual, contabilizando agora 16 pontos, quatro a mais do que a vice-líder, Aparecidense. Já a Rubra estacionou nos 11 pontos e não conseguiu encostar no líder do grupo A, o Goiás, que tem 17. Os dois colorados voltam a campo no próximo domingo (18). Às 16h, a Anapolina visita a Aparecidense no Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Já o Tigre recebe o Rio Verde, às 17h, novamente no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Anapolina

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Vila Nova: Mateus Pasinato; Maguinho, Brunão (Heitor), Diego Giaretta e Léo Rodrigues; Geovane, Fagner e Dudu (Keké); Mateus Anderson (Ryan), Ramon e Reis. Técnico: Hemerson Maria

Anapolina: Rodrigo Calaça; Felipe Tavares, Jonas, Guilherme Garutti e Marquinhos; Bruno Henrique (Jacó), Gilberto Júnior, Milton Júnior (Carlos Henrique) e Vitor Xavier (Guilherme); Pedro Oldoni e Robson. Técnico: Vílson Tadei

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Cristhian Passos e Hederson Leão

Gol: Reis, aos 26' do 1° tempo

Cartões amarelos: Diego Giaretta e Fagner (Vila Nova); Jacó (Anapolina)

Cartões vermelhos: Nenhum

Público: 2.257 pagantes

Renda: R$ 34.140,00