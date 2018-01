Goianão 2018: Itumbiara x Goiás

Um Goiás com muitas modificações, mas sem dificuldade para impor seu ritmo. Assim foi neste domingo, no confronto diante do Itumbiara, no Estádio JK, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano. O esmeraldino foi melhor, impôs um placar de 3 a 0 e segue como líder do Grupo A da competição, agora com 9 pontos - o Gigante segue com 4 pontos no Grupo B.

O time apresentou alterações em todos os setores. Foram cinco modificações em relação ao confronto diante do Anápolis - vitória por 1 a 0, na quarta-feira. Saíram: Fábio Sanches (zagueiro), João Afonso (volante), Tiago Luís (meia), Rafinha (meia-atacante) e Lucão (atacante), entraram: David Duarte (zagueiro), Madison (volante), Giovanni (meia), Michael (atacante) e Júnior Viçosa (atacante).

As alterações surtiram efeito. Com um jogo mais consistentes, o Goiás chegou ao primeiro gol com Alex Silva, aos 18 minutos do primeiro tempo. Já no segundo tempo, brilhou a estrela do atacante Júnior Viçosa, que marcou duas vezes. Aos 25 minutos, o atacante recebeu de Michael na área. Ele girou e bateu. O goleiro Erivelton chegou a defender, mas a bola entrou no cantinho. Dois minutos depois, após cruzamento de Jefferson, Viçosa cabeceou fraco, mas Erivelton aceitou: 3 a 0.

Ficha técnica

Itumbiara 0 x 3 Goiás

Local: Estádio JK (Itumbiara)

Árbitro: Roberto Giovanny

Assistentes: Adaílton Fernando e Adriano Mendes

Público: 10 mil pagantes

Renda: R$ 200 mil

Gols: Alex Silva, aos 18 minutos do 1º tempo; Júnior Viçosa, aos 25' e 27' do 2º tempo

Itumbiara

Erivelton; Alex Travassos, Rogélio, Fernando e Bruninho; Mateus Magro, Neto, Ronny (Érico Júnior) e Marcos Paulo (Elias); Mateus Paraná (Willian Mococa) e Abuda. Técnico: Luizinho Vieira

Goiás

Marcelo Rangel; Alex Silva, David Duarte, Eduardo Brock e Jefferson; Madison, Léo Sena (Pedro Bambu) e Giovanni (Tiago Luis); Maranhão (Rafinha), Michael e Júnior Viçosa. Técnico: Guilherme dos Anjos

Veja, abaixo, os lances da partida